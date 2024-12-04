Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова начальника Черкаського об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олега Тимошенка для видання "18000".

Цікаво Працюють цілодобово та без вихідних: у ТЦК розповіли, що роблять вночі

Людина не забрала повістку, що буде далі

За словами Тимошенка, постанова Кабміну України №560 передбачає, що повістку, яку не забрали з пошти, вважають врученою.

Якщо людина вказала цю адресу і вона є в електронній системі "Оберіг", повістку формують автоматично і надсилають Укрпоштою. Якщо людина не забрала повістку і нам приходить повідомлення: "відсутня за адресою" чи "не отримана", цих людей вважають оповіщеними,

– пояснив начальник Черкаського ТЦК та СП.

Він також наголосив, що тоді, відповідно до цього ж порядку, до поліції подають звернення про примусове доставлення таких осіб для складання адміністративного протоколу.

Водночас Олег Тимошенко підкреслив, що працівники ТЦК та правоохоронці враховують усі ситуації пов'язані з неотримання громадянином повістки через пошту, адже після складання протоколу відбувається розгляд адміністративної справи.

"По-перше, вивчають соціальний стан людини, можливо, у неї були проблеми й вона була відсутня з поважних причин. Можливо, були причини технічного характеру. Якщо людина доводить, що вона невинна чи вина її не доказана, то протокол закривають і постанову – теж без накладання штрафу", – зазначив він.

За словами начальника Черкаського ТЦК, важливо не оштрафувати людей, а щоб громадянин виконав вимоги, які передбачені військовим обов’язком.