Згідно зі 154 постановою "Про затвердження Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки", ТЦК мають працювати цілодобово та без вихідних. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю начальника Черкаського ТЦК медіа 18000.

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Яку роботу у ТЦК виконують вночі

У нічний час територіальні центри комплектування здійснюють перевірку та виписку документів, а також відправляють команди до військових частин. Окрім цього, проводять військово-лікарські комісії.

Тимошенко зазначив, що людей приймають протягом дня з 8:00 до 18:00. Проте, якщо людина бажає служити в армії та приходить як доброволець, її можуть прийняти й в нічний час.

Начальник Черкаського ТЦК наголосив, що у центрах завжди є чергова зміна та відповідальні люди. Тож навіть у нічний час можна підписати контракт чи розв'язати інші питання.

Приходять майже кожну ніч, але це специфічні люди. Вони, як правило, або посварилися з дружиною, або трошки зайвого хильнули й вже зранку вони не хочуть служити,

– каже Тимошенко.

Він також додав, що зазвичай таким добровольцям дають час подумати, проводять консультацію та зустрічаються з ними зранку. Здебільшого. згодом вони відмовляються воювати.