Согласно 154 постановлению "Об утверждении Положения о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки", ТЦК должны работать круглосуточно и без выходных. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью начальника Черкасского ТЦК медиа 18000.

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Какую работу в ТЦК выполняют ночью

В ночное время территориальные центры комплектования осуществляют проверку и выписку документов, а также отправляют команды в воинские части. Кроме этого, проводят военно-врачебные комиссии.

Тимошенко отметил, что людей принимают в течение дня с 8:00 до 18:00. Однако, если человек желает служить в армии и приходит как доброволец, его могут принять и в ночное время.

Начальник Черкасского ТЦК отметил, что в центрах всегда есть дежурная смена и ответственные люди. Поэтому даже в ночное время можно подписать контракт или решить другие вопросы.

Приходят почти каждую ночь, но это специфические люди. Они, как правило, или поссорились с женой, или немножко лишнего выпили и уже утром они не хотят служить,

– говорит Тимошенко.

Он также добавил, что обычно таким добровольцам дают время подумать, проводят консультацию и встречаются с ними утром. В основном. впоследствии они отказываются воевать.