8 октября Кабмин внес некоторые изменения во вручение повесток по почте по почте. Теперь их должны вручать лично в руки адресату, а на заказном письме должны быть отметки "Повестка ТЦК" и "Вручить лично", передает 24 Канал со ссылкой на интервью главы Черкасского объединенного городского ТЦК и СП Олега Тимошенко.

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Кто может вручать повестки

Как рассказал Олег Тимошенко, почтальоны в первый раз должны прийти к военнообязанному и попытаться вручить повестку лично. Если почтальон не застал гражданина, тогда ему оставляют сообщение. Человек имеет 3 дня, чтобы забрать повестку с почты.

Также глава ТЦК уточнил, что в соответствии с постановлением КМУ №560, повестки могут вручать уполномоченные лица районных и государственных администраций, городского и сельского советов, руководители и ответственные лица предприятий и учебных заведений.

Правоохранители не имеют права вручать повестки. В то же время полиция может быть в группе оповещения.

К слову, с 16 мая 2024 года Кабмин принял постановление № 560 о новом порядке вручения повесток украинским гражданам. Повестки теперь могут быть направлены Укрпочтой, вручаться круглосуточно и в любом месте, за нарушение правил предусмотрены штрафы.