Юрист в вопросах армии и военной службы Александр Золотухин рассказал 24 Каналу, что теперь повестки могут присылать Укрпочтой, вручать круглосуточно и в любом месте. За нарушение правил получения повестки будут накладываться штрафы.

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Что изменится во вручении повесток

После окончания 60 дневного обновления данных, военнообязанным может быть направлена повестка, в том числе и Укрпочтой.

Если повестку присылают Укрпочтой, она направляется с расчетом, чтобы вызов был не ранее, чем 14 дней в соответствии с уведомлением о вручении, если лицо не проживает по месту своей регистрации,

– отметил юрист.

Золотухин объяснил, что если лицо подало через Резерв+ адрес своей регистрации, однако там не проживает, то повестка, которая приходит Укрпочтой на соответствующее отделение, может вернуться обратно и не будет считаться врученной. Таким образом, подав не то место жительства, лицо может и не узнать о поступлении повестки.

За то, что вы не явились по повестке, на вас может быть наложен штраф. С 12 июня (2024 года – 24 Канал) – это от 17 до 34 тысяч гривен,

– отметил юрист.

Также, по словам Золотухина, теперь повестки могут вручать круглосуточно и где угодно: на блокпостах, улице, в торговых центрах и ресторанах.

Вручение повестки теперь осуществляется по видеозаписи или фотофиксации. Поэтому доказать факт вручения повестки становится все проще, поскольку работники ТЦК имеют прямые сведения о том, что лицо было надлежащим образом уведомлено о вручении повестки,

– прокомментировал юрист.

Он добавил, что в случае отказа лицом вручения повестки, на месте составляется акт об отказе и, опять же, благодаря видеофиксации это подтверждается. В дальнейшем на такое лицо может быть наложено соответствующее административное взыскание.

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