Юрист в вопросах армии и военной службы Александр Золотухин рассказал 24 Каналу, что теперь повестки могут присылать Укрпочтой, вручать круглосуточно и в любом месте. За нарушение правил получения повестки будут накладываться штрафы.
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Что изменится во вручении повесток
После окончания 60 дневного обновления данных, военнообязанным может быть направлена повестка, в том числе и Укрпочтой.
Если повестку присылают Укрпочтой, она направляется с расчетом, чтобы вызов был не ранее, чем 14 дней в соответствии с уведомлением о вручении, если лицо не проживает по месту своей регистрации,
– отметил юрист.
Золотухин объяснил, что если лицо подало через Резерв+ адрес своей регистрации, однако там не проживает, то повестка, которая приходит Укрпочтой на соответствующее отделение, может вернуться обратно и не будет считаться врученной. Таким образом, подав не то место жительства, лицо может и не узнать о поступлении повестки.
За то, что вы не явились по повестке, на вас может быть наложен штраф. С 12 июня (2024 года – 24 Канал) – это от 17 до 34 тысяч гривен,
– отметил юрист.
Также, по словам Золотухина, теперь повестки могут вручать круглосуточно и где угодно: на блокпостах, улице, в торговых центрах и ресторанах.
Вручение повестки теперь осуществляется по видеозаписи или фотофиксации. Поэтому доказать факт вручения повестки становится все проще, поскольку работники ТЦК имеют прямые сведения о том, что лицо было надлежащим образом уведомлено о вручении повестки,
– прокомментировал юрист.
Он добавил, что в случае отказа лицом вручения повестки, на месте составляется акт об отказе и, опять же, благодаря видеофиксации это подтверждается. В дальнейшем на такое лицо может быть наложено соответствующее административное взыскание.
Закон о мобилизации: последние новости
- В Украине мужчины призывного возраста должны иметь при себе соответствующие военно-учетные документы. К ним относятся удостоверение о приписке к призывному участку, военный билет и временное удостоверение военнообязанного.
- По новому закону о мобилизации, все военнообязанные мужчины в течение 60 дней, до 16 июля, должны обновить свои военно-учетные данные. Также те, кто после 2022 года прошел ТЦК и ВВК и был признан непригодным, должны снова пройти эту процедуру.
- До 16 июня 2024 года военнообязанные мужчины, которые были сняты с воинского учета из-за выезда за границу на срок более 3 месяцев, должны лично приехать в Украину и прийти в ТЦК, чтобы стать на воинский учет. Мужчины, которые находятся за рубежом, подлежат воинскому учету на тех же принципах, что и мужчины в Украине.