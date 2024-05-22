Юрист у питаннях армії та військової служби Олександр Золотуїін розповів 24 Каналу, що тепер повістки можуть надсилати Укрпоштою, вручати цілодобово та будь-де. За порушення правил отримання повістки будуть накладатись штрафи.

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Що зміниться у врученні повісток

Після закінчення 60 денного оновлення даних, військовозобов'язаним може бути надіслана повістка, в тому числі й Укрпоштою.

Якщо повістку надсилають Укрпоштою, вона надсилається з розрахунком, аби виклик був не раніше, ніж 14 днів відповідно до повідомлення про вручення, якщо особа не проживає за місцем своєї реєстрації,

– зазначив юрист.

Золотухін пояснив, що якщо особа подала через Резерв+ адресу своєї реєстрації, однак там не проживає, то повістка, яка приходить Укрпоштою на відповідне відділення, може повернутись назад і не вважатиметься врученою. У такий спосіб, подавши не те місце проживання, особа може і не дізнатись про надходження повістки.

За те, що ви не з'явились за повісткою, на вас може бути накладено штраф. З 12 червня (2024 року – 24 Канал) – це від 17 до 34 тисяч гривень,

– зауважив юрист.

Також, за словами Золотухіна, тепер повістки можуть вручати цілодобово та будь-де: на блокпостах, вулиці, в торгових центрах та ресторанах.

Вручення повістки тепер здійснюється за відеозаписом або фотофіксацією. Тому довести факт вручення повістки стає дедалі простішим, оскільки працівники ТЦК мають прямі відомості про те, що особа була у належний спосіб повідомлення про вручення повістки,

– прокоментував юрист.

Він додав, що у разі відмови особою вручення повістки, на місці складається акт про відмову і, знову ж таки, завдяки відеофіксації це підтверджується. Надалі на таку особу може бути накладено відповідне адміністративне стягнення.

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