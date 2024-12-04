Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова начальника Черкасского объединенного городского территориального центра комплектования и социальной поддержки Олега Тимошенко для издания "18000".

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Человек не забрал повестку, что будет дальше

По словам Тимошенко, постановление Кабмина Украины №560 предусматривает, что повестку, которую не забрали с почты, считают врученной.

Если человек указал этот адрес и он есть в электронной системе "Оберіг", повестку формируют автоматически и отправляют Укрпочтой. Если человек не забрал повестку и нам приходит сообщение: "отсутствует по адресу" или "не получена", этих людей считают оповещенными,

– пояснил начальник Черкасского ТЦК и СП.

Он также отметил, что тогда, соответствии с этим же порядком, в полицию подают обращение о принудительной доставке таких лиц для составления административного протокола.

В то же время Олег Тимошенко подчеркнул, что работники ТЦК и правоохранители учитывают все ситуации, связанные с неполучением гражданином повестки через почту, ведь после составления протокола происходит рассмотрение административного дела.

"Во-первых, изучают социальное положение человека, возможно, у него были проблемы и он отсутствовал по уважительным причинам. Возможно, были причины технического характера. Если человек доказывает, что он невиновен или вина его не доказана, то протокол закрывают и постановление – тоже без наложения штрафа", – отметил он.

По словам начальника Черкасского ТЦК, важно не оштрафовать людей, а чтобы гражданин выполнил требования, предусмотренные военным долгом.