По состоянию на 10:00, 29 апреля в Киеве в районе моста "Метро" уровень воды в Днепре составляет 9 296 сантиметров по Балтийской системе высот. Об этом сообщил начальник городской военной администрации Сергей Попко со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Что известно

Как отметил Попко, температура воды составляет +13 градусов Цельсия. Несмотря на незначительное увеличение загрязнения воды в городе, колебание уровня воды в последние дни имело небольшую амплитуду.

Уровень опасности гидрологических явлений остается на уровне I (желтый). В настоящее время по Киеву не зафиксированы аварийные подтопления,

– говорится в источнике.

Однако там также отмечено, что до критического уровня воды осталось более метра и все еще наблюдается подтопление поймы слоем более 25 сантиметров на разных территориях.

В частности, таких как парк "Муромец", "Гидропарк", Труханов остров, Галерна Затока, Корчеватое, приусадебные участки на Осокорках.

Уровень воды растет

Напомним, что по состоянию на 28 апреля уровень воды в Киеве составил 9 290 сантиметров, а 26 апреля – 9300 сантиметров.

Увеличение уровня воды объясняется недавними сильными дождями в регионе. Киевлянам, особенно проживающим в низменных районах, рекомендуют быть осторожными.

Следует также принять необходимые меры безопасности и избегать любых ненужных путешествий или активного отдыха вблизи реки, пока уровень воды не спадет.

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Отметим к этой теме, что Днепр играет жизненно важную роль в экономике Украины, обеспечивает орошение сельскохозяйственных культур и служит основным транспортным путем для товаров и людей.

Поэтому власти внимательно следят за ситуацией и работают над смягчением каких-либо негативных последствий, вызванных повышением уровня воды.