В среду, 26 апреля, в городской военные администрации Киева описали оперативную ситуацию по паводку по состоянию на 09:30. В частности, там отметили, что уровень воды в реке Днепре у моста "Метро" составляет 9 300 сантиметров.

Смотрите также Украину накрыло наводнение: откуда взялась большая вода и чем она угрожает

Тенденция тревожная

Важно, что 25 апреля уровень воды был на 6 сантиметров ниже. И это уже второй день подряд, когда специалисты фиксируют рост, что является достаточно нехорошим явлением.

Аварийные подтопления по городу Киеву не зафиксированы. Уровень опасности гидрологических явлений – первый, желтый. При этом удерживается затопление поймы слоем около 35 сантиметров. Остаются подтопленными пойменные территории – острова в парке "Муромец", "Гидропарк", Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое, частные участки в районе Осокорков,

– сообщил начальник КМВА Сергей Попко.

Кроме того, он отметил, что промышленные объекты и жилые массивы города вне угрозы подтопления. Вместе с тем власти Киева продолжают внимательно мониторить нынешний паводок и все службы готовы к потенциально возможным чрезвычайным ситуациям.

Смотрите также Украину накрыло наводнение: откуда взялась большая вода и чем она угрожает

Украина борется с водой