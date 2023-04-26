У середу, 26 квітня, у міській військові адміністрації Києва описали оперативну ситуацію щодо паводка станом на 09:30. Зокрема, там зазначили, що рівень води у річці Дніпрі біля моста "Метро" становить 9 300 сантиметрів.

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Тенденція тривожна

Важливо, що 25 квітня рівень води був на 6 сантиметрів нижчий. І це вже другий день поспіль, коли фахівці фіксують зростання, що не досить хорошим явищем.

Аварійних підтоплень по місту Києву не зафіксовано. Рівень небезпеки гідрологічних явищ – перший, жовтий. При цьому утримується затоплення заплави шаром близько 35 сантиметрів. Залишаються підтопленими заплавні території – острови у парку "Муромець", "Гідропарк", Труханів острів, Галерна затока, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків,

– повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Окрім того, він зазначив, що промислові об'єкти та житлові масиви міста поза загрозою підтоплення. Разом тим влада Києва продовжує уважно моніторити цьогорічне водопілля та усі служби готові до потенційно можливих надзвичайних ситуацій.

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Україна бореться з водою