Мобилизация в Украине: с какого возраста мужчины подлежат призыву в октябре 2024 года

Верховная Рада продлила действие военного положения и всеобщую мобилизацию до 9 ноября 2024 года. Согласно законодательству Украины, во время военного положения мужчины, которые подлежат воинской обязанности, могут быть призваны для обороны государства.

Об этом говорится в Законе Украины о мобилизации. Общая мобилизация в Украине происходит для мужчин с 25 лет.

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Какой возраст подлежит призыву в октябре 2024 года

Министерство обороны Украины объяснило, что еще предусматривает новый закон о мобилизации и военной подготовке:

мобилизация будет происходить от 25 до 60 лет;

с 2025 года в высших учебных заведениях вводится базовая военная подготовка;

от прохождения базовой военной подготовки в университетах освобождаются некоторые категории граждан;

вместо срочной вводится базовая военная служба на срок 5 месяцев в мирное время и 3 месяца в военное;

граждане с 18 лет могут выбрать время прохождения базовой военной службы;

граждане с 18 лет, независимо от прохождения базовой военной подготовки или службы, получат отсрочку до достижения мобилизационного возраста.

Могут ли мобилизовать до 25 лет

Мужчины в возрасте от 18 до 25 лет зачисляются в категорию призывников. Однако есть случаи, когда и таких лиц могут мобилизовать.

Мобилизации до 25 лет подлежат:

мужчины, которые прошли срочную службу в мирное время;

мужчины, которые закончили высшее военное учебное заведение или военную кафедру и получили военно-учетную специальность;

мужчины, которые ранее были признаны “ограниченно годными”, то есть военно-врачебная комиссия установила, что они непригодны к срочной службе в мирное время, но пригодны в военное время.

Важно. С апреля 2024 года, согласно новому законодательству, больше нет статуса “ограниченно годный”. Поэтому люди, которые его имели, остаются военнообязанными, даже если им меньше 25 лет.

У них могут проверять военно-учетные документы и, если нет актуальных, отправлять на повторное прохождение военно-врачебной комиссии.

После ВВК лицо может получить следующие статусы: