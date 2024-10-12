Про це говориться у Законі України про мобілізацію. Загальна мобілізація в Україні відбувається для чоловіків з 25 років.

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Який вік підлягає призову у жовтні 2024 року

Міністерство оборони України пояснило, що ще передбачає новий закон про мобілізацію та військову підготовку:

мобілізація відбуватиметься від 25 до 60 років;

з 2025 року у вищих навчальних закладах запроваджується базова військова підготовка;

від проходження базової військової підготовки в університетах звільняються деякі категорії громадян;

замість строкової запроваджується базова військова служба на термін 5 місяців у мирний час і 3 місяці у воєнний;

громадяни з 18 років можуть обрати час проходження базової військової служби;

громадяни з 18 років, незалежно від проходження базової військової підготовки чи служби, отримають відстрочку до досягнення мобілізаційного віку.

Чи можуть мобілізувати до 25 років

Чоловіки віком від 18 до 25 років зараховуються до категорії призовників. Проте є випадки, коли й таких осіб можуть мобілізувати.

Мобілізації до 25 років підлягають:

чоловіки, які пройшли строкову службу у мирний час;

чоловіки, які закінчили вищий військовий навчальний заклад чи військову кафедру та отримали військово-облікову спеціальність;

чоловіки, які раніше були визнані “обмежено придатними”, тобто військово-лікарська комісія встановила, що вони непридатні до строкової служби у мирний час, але придатні у воєнний час.

Важливо. Із квітня 2024 року, згідно із новим законодавством, більше немає статусу “обмежено придатний”. Тому люди, які його мали, залишаються військовозобов’язаними, навіть якщо їм менше ніж 25 років.

У них можуть перевіряти військово-облікові документи та, якщо немає актуальних, відправляти на повторне проходження військово-лікарської комісії.

Після ВЛК особа може отримати наступні статуси: