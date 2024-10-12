Водночас юристи Безоплатної правничої допомоги, що у певному випадку Кабмін та правоохоронні органи мають перевірити обґрунтованість рішень медико-соціальних експертних комісій.

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Мобілізація осіб з інвалідністю

Юристи зазначають, що після набуття чинності закону про мобілізацію особи з інвалідністю всіх трьох груп звільнені від військової служби.

Однак важливо, що особи з інвалідністю, встановленою після 24 лютого 2022 року, зобов'язані пройти повторний медогляд. Йдеться про чоловіків віком від 25 до 50 років. Процес перевірки буде визначений окремим Порядком КМУ, але поки що його не ухвалено.

Це не стосується тих, кому інвалідність 2 та 3 груп була встановлена ​​в порядку підвищення чи зменшення групи інвалідності, у разі відсутності кінцівки або інших проблем зі здоров’ям та/або за результатами захворювань або поранень, отриманих під час захисту України.

Особи з інвалідністю у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їхньою згодою і тільки за місцем проживання.