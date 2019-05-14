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      Гройсман обещает среднюю зарплату в 620 долларов в 2021 году

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      Гройсман назвал сумму средней зарплаты в Украине в 2021 году
      Гройсман назвал сумму средней зарплаты в Украине в 2021 году / Фото 24 канала

      Украинское правительство стремится в ближайшие полтора года – до 2021 года – поднять среднюю заработную плату в стране до 620 долларов в эквиваленте.

      Об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман 14 мая во время подписания нового трехстороннего Генерального соглашения с профсоюзами и работодателями.

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      По его словам, за последние 3 года минимальная зарплата увеличилась втрое, а средняя – вдвое.

      У правительства есть четкий ориентир по средней зарплаты в Украине на 2021. В долларовом эквиваленте это 620 долларов – абсолютно реальный показатель, который поможет увеличить мотивацию украинцев работать на собственную экономику,
      – заявил Гройсман.

      Отдельно глава правительства отметил развитие среднего класса в Украине, к которому должны принадлежать учителя, врачи и рабочие.

      Заметим, весной 2019 года средняя заработная плата в Украине выросла на 22% и составила 10 тысяч 237 гривен при курсе 26,6 гривен за доллар или 385 долларов. То есть в долларовом эквиваленте она достигла уровня 2013 года – 3 тысячи 212 гривен при курсе 8,16 гривны за доллар или 394 доллара. Самый низкий уровень средней зарплаты в долларах был в 2015 году – 172 доллара.

      Сколько зарабатывают украинцы?
      Самую высокую зарплату в марте получали в Киеве – 16  тысяч 207 гривен. А самую низкую в Черновицкой области – 7 тысяч 437 гривен. В большинстве областей размер зарплаты колеблется в пределах от 7 тысяч до 9 тысяч гривен.

      Что касается зарплат по отраслям, то самые высокие зарплаты в Украине получают в сфере "Финансовая и страховая деятельность" – 20 тысяч 453 гривны, самые низкие – "Здравоохранение и предоставления социальной помощи" – 6 тысяч 750 гривен и "Временное размещение и организация питания" – 6 тысяч 848 гривен.

      Военные, находящиеся на линии боевого соприкосновения, получают выплату в 17 тысяч гривен. Минимальное денежное обеспечение военного-контрактника, который участвует в ООС, составит в первой линии – 27 тысяч 300 гривен, в других районах проведения операции – 16 тысяч 800 гривен.

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      Теги: Новости Украины Кабинет Министров Украины Владимир Гройсман Доллар Деньги Зарплата Минимальная зарплата
      Источник: 24 канал
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