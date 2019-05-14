Якою буде середня зарплата в Україні у 2021 році: сума

Український уряд прагне у найближчі півтора року – до 2021 року – підняти середню заробітну плату в країні до 620 доларів в еквіваленті.

Про це сказав прем’єр-міністр Володимир Гройсман 14 травня під час підписання нової тристоронньої Генеральної угоди із профспілками та роботодавцями.

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За його словами, за останні 3 роки мінімальна зарплата збільшилася втричі, а середня – вдвічі.

Уряд має чіткий орієнтир щодо середньої зарплати в Україні на 2021 рік. У доларовому еквіваленті це 620 доларів – абсолютно реальний показник, який допоможе збільшити мотивацію українців працювати на власну економіку,

– заявив Гройсман.

Окремо глава уряду наголосив на розвитку середнього класу в Україні, до якого мають належати вчителі, лікарі та робітники.

Зауважимо, весною 2019 року середня заробітна плата в Україні зросла на 22% і становила 10 тисяч 237 гривень при курсі 26,6 гривень за долар або 385 доларів. Тобто в доларовому еквіваленті вона досягла рівня 2013 року – 3 тисячі 212 гривень при курсі 8,16 гривні за долар або 394 долари. Найнижчий рівень середньої зарплати у доларах був у 2015 році – 172 долари.

Скільки заробляють українці?Найвищу зарплату в березні отримували в Києві – 16 тисяч 207 гривень. А найнижчу в Чернівецькій області – 7 тисяч 437 гривень. У більшості областей розмір зарплати коливається в межах від 7 тисяч до 9 тисяч гривень.



Щодо зарплат по галузях, то найвищі зарплати в Україні отримують у сфері "Фінансова та страхова діяльність" – 20 тисяч 453 гривні, найнижчі – "Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги" – 6 тисяч 750 гривень і "Тимчасове розміщування й організація харчування" – 6 тисяч 848 гривень.



Військові, які перебувають на лінії бойового зіткнення, отримують виплату до 17 тисяч гривень. Мінімальне грошове забезпечення військового-контрактника, який бере участь в ООС, становитиме на першій лінії – 27 тисяч 300 гривень, в інших районах проведення операції – 16 тисяч 800 гривень.



Які зарплати отримують військові в Україні