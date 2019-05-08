13:11
8 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД АВИАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЕВО ИГОРЬ КОЛОМОЙСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: НАТО уже в России. Ответка Дудю от "Россия 24"
      Вєсті Кремля
      22:58, 7 мая
      Вести.UA: Судьба Луценко в команде Зеленского. Почему Шуфрич поехал в Крым
      Вєсті.UA
      19:27, 7 мая
      Страсти вокруг скандальных ТЭЦ Дубневичей: новые детали от журналистов
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить все: Татуировки для всех
      Згадати все
      22:40, 3 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД АВИАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЕВО ИГОРЬ КОЛОМОЙСКИЙ

      Какую зарплату получил Порошенко за 5 лет на посту президента

      486 Читати новину українською
      Зарплата Порошенко за 5 лет как президента Украины - сумма
      Какую сумму заработал Порошенко за 5 лет президентства / Фото 24 канала

      Президент Украины Петр Порошенко заканчивает каденцию на посту главы государства после 5 лет правления страной. За это время гарант получил зарплату в размере 1 миллиона 363 тысяч гривен.

      Об этом сообщили в Администрации Президента Украины в ответ на запрос журналистов 24 канала.

      Читайте также: Достижения и провалы Порошенко: что президент сделал для Украины за 5 лет

      С июня 2014 года по апрель 2019 года президенту Петру Порошенко начислена заработная плата в сумме 1 363 259,75 гривен. С мая 2016 года заработная плата Президента Украины ежемесячно начисляется в размере должностного оклада – 28 тысяч гривен,
      – рассказали в Администрации.

      Зарплата Порошенко состоит исключительно из должностного оклада, и он не получает премии или надбавки.

      В Администрации также отметили, что вся зарпалата гаранта после уплаты налогов перечисляется на благотворительность.

      Какими состояниями владеет Порошенко? В 2018 году президент Петр Порошенко задекларировал 1,56 миллиарда гривен доходов. В то же время, в 2017 году его прибыль составила почти в 100 раз меньше – всего 16,3 миллионов гривен.

      Действующий глава государства является владельцем 3 квартир, 1 дома площадью 1331,70 квадратных метров в Киевской области и большого количества земельных участков. Порошенко задекларировал 4 картины, каминный набор, часы, музыкальный инструмент, светильники, одежду и ювелирные изделия, а также два авто – Mercedes-benz 2010 года выпуска и автомобиль жены Jaguar 2018 года выпуска.

      Порошенко наличными хранит почти 1 миллион долларов, 11,4 тысяч евро, 10,56 миллионов гривен и 8 тысяч фунтов.

      blog_ava
      Где погулять в Киеве: лучшие места столицы, которые стоит увидеть
      сегодня
      56571
      Теги: Новости Украины Новости политики Президент Украины Зарплата Администрация Президента Деньги Петр Порошенко
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Преса під пресом – з чим пов'язані "пожежні" ротації у Нацраді з питань теле- і радіомовлення
      сегодня , 12:07 Преса під пресом – з чим пов'язані "пожежні" ротації у Нацраді з питань теле- і радіомовлення
      Наталя Ромашова 553
      Переход ВСУ на стандарты НАТО: комментарии офицеров из Великобритании и Украины
      сегодня , 08:40 Переход ВСУ на стандарты НАТО: комментарии офицеров из Великобритании и Украины
      Антон Голобородько 362
      День победы или День памяти: что отмечают в Украине 8-9 мая и когда выходной
      сегодня , 08:15 День победы или День памяти: что отмечают в Украине 8-9 мая и когда выходной
      Андрій Шляхтін 14399
      Про Авакова, команду Зеленского и возвращение в Украину: вторая часть интервью с Коломойским
      7 мая , 22:30 Про Авакова, команду Зеленского и возвращение в Украину: вторая часть интервью с Коломойским
      1186
      Реінтегрувати жителів Донбасу буде нескладно, – ветеран про перемоги і зради на війні
      7 мая , 22:01 Реінтегрувати жителів Донбасу буде нескладно, – ветеран про перемоги і зради на війні
      Повернись живим 1661
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Тимошенко ждет поздравления с Днем рождения
       27 ноября 2012 , 08:11 6
      Как развивались ночные события в Святошино
       7 сентября 2016 , 10:31 1
      Ракицкий провел первую тренировку в Зените (ФОТО)
       31 января , 22:02
      Лунин получит в Реале нового конкурента – еще один украинский голкипер едет в Мадрид
       1 февраля , 14:00
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук