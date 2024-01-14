Будут пытаться протиснуться: в ВСУ назвали ключевое направление для россиян на Донбассе
Оккупанты не оставляют попыток захватить украинские территории. Особенно активно враг штурмует в Донецкой области, ведь враг определил для себя ключевым направлением Часов Яр.
Об этом в эфире телемарафона сообщил офицер пресс-службы 26 артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича Олег Калашников. Он также рассказал о ситуации на фронте, передает 24 Канал.
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Калашников добавил, что за последние несколько дней вражеских атак на Бахмутском направлении стало несколько меньше. По его словам, в районах Андреевки и Клещеевки враг пытался штурмовать пехотными подразделениями, но успеха не имел. Враг сейчас пытается перегруппироваться, однако артиллерия работает круглосуточно.
Вместе с тем, оккупанты не отказались от планов продолжать попытки наступления. По словам Калашникова, ныне ключевым направлением россияне избрали Часов Яр.
Они будут пытаться давить, просто давить. Это подтверждает то, что они усилили здесь группировку – на сегодня она составляет 80 тысяч. Сюда они бросили главные силы добровольного штурмового корпуса. Можем сказать, что они будут пытаться нас продавить,
– заявил Калашников.
Он добавил, что оккупанты пытаются атаковать малыми штурмовыми пехотными группами. Однако они не могут пройти украинские линии обороны, поэтому у врага нет продвижений, а лишь несет большие потери.
Какая ситуация на фронте
- В утренней сводке Генштаб ВСУ сообщил, что в течение суток произошло 61 боевое столкновение. Больше всего враг пытался атаковать на Авдеевском направлении.
- Так, на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Силы обороны за прошедшие сутки отбили 5 атак противника в районах Новобахмутовки, Авдеевки и еще 15 атак возле Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.
- Кроме того, противник пытается выбить ВСУ на левобережье Херсона. Однако Силы обороны в дальнейшем продолжают меры по расширению плацдарма. За прошедшие сутки противник совершил 5 безрезультатных штурмовых действий на позиции украинских защитников, понес потери и отступил.