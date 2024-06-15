Россияне позиционировали вертолеты К-52 как "аналоговнетные", а на самом деле они не соответствуют тем характеристикам и не могут выполнять спектр задач, о котором рассказывали пропагандисты. Военный летчик 1-го класса, подполковник ВСУ Евгений Соловьев рассказал 24 Каналу, на каком на самом деле уровне российская авиация.

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"Лучше наших, но хуже западных"

Как отметил Соловьев, нет такого оружия или техники, которую невозможно сбить. Во время выполнения боевых задач любое вооружение будет уничтожаться.

В первые дни вторжения у россиян действительно было очень много просчетов по применению вертолетов. Прежде всего они не выполняли задачи для полного подавления нашей ПВО, у них не было полного преимущества в воздухе и наши истребители также сбивали их.

В частности, об этом свидетельствует легенда о "Призраке Киева", который защищал столицу и сбивал "аналоговнетные" истребители россиян, которые, хоть, были действительно значительно современнее и эффективнее,

– сказал подполковник ВСУ.

Также и их вертолеты Ка-52, хоть и не соответствуют заявленным характеристикам, но то вооружение, которое есть у них в наличии, к сожалению, намного современнее, чем то, которое есть у нас на сегодня.

"Если сравнивать их с западными вертолетами – то это, конечно, небо и земля. Ка-52 хуже, чем те же Viper или Apache", – добавил военный летчик 1-го класса.

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