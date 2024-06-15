Росіяни позиціювали вертольоти К-52 як "аналоговнєтні", а насправді вони не відповідають тим характеристикам та не можуть виконувати спектр завдань, про який розповідали пропагандисти. Військовий льотчик 1-го класу, підполковник ЗСУ Євген Соловйов розповів 24 Каналу, на яку насправді рівні російська авіація.
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"Кращі за наші, але гірші за Західні"
Як зауважив Соловйов, немає такої зброї чи техніки, яку неможливо збити. Під час виконання бойових завдань будь-яке озброєння буде знищуватися.
У перших днів вторгнення у росіян справді було дуже багато прорахунків щодо застосування гелікоптерів. Насамперед вони не виконували завдання для повного придушування нашої ППО, у них не було повної переваги у повітрі й наші винищувачі також збивали їх.
Зокрема, про це свідчить легенда про "Привида Києва", який захищав столицю та збивав "аналоговнєтні" винищувачі росіян, які, хоч, були справді значно сучаснішими та ефективнішими,
– мовив підполковник ЗСУ.
Також і їхні гелікоптери Ка-52, хоч і не відповідають заявленим характеристикам, але те озброєння, яке є у них в наявності, на жаль, є набагато сучаснішим, ніж те, яке є у нас на сьогодні.
"Якщо порівнювати їх із західними вертольотами – то це, звісно, небо і земля. Ка-52 гірші, ніж ті ж Viper чи Apache", – додав військовий льотчик 1-го класу.
Україна поступово знищує російську авіацію
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- Воїни-зенітники 110 ОМБр 11 червня знищили ще один Су-25 ворога на Покровському напрямку. У бригаді жартують, що в росіян у льотчики йдуть виключно суїцидники.
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