Росіяни позиціювали вертольоти К-52 як "аналоговнєтні", а насправді вони не відповідають тим характеристикам та не можуть виконувати спектр завдань, про який розповідали пропагандисти. Військовий льотчик 1-го класу, підполковник ЗСУ Євген Соловйов розповів 24 Каналу, на яку насправді рівні російська авіація.

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"Кращі за наші, але гірші за Західні"

Як зауважив Соловйов, немає такої зброї чи техніки, яку неможливо збити. Під час виконання бойових завдань будь-яке озброєння буде знищуватися.

У перших днів вторгнення у росіян справді було дуже багато прорахунків щодо застосування гелікоптерів. Насамперед вони не виконували завдання для повного придушування нашої ППО, у них не було повної переваги у повітрі й наші винищувачі також збивали їх.

Зокрема, про це свідчить легенда про "Привида Києва", який захищав столицю та збивав "аналоговнєтні" винищувачі росіян, які, хоч, були справді значно сучаснішими та ефективнішими,

– мовив підполковник ЗСУ.

Також і їхні гелікоптери Ка-52, хоч і не відповідають заявленим характеристикам, але те озброєння, яке є у них в наявності, на жаль, є набагато сучаснішим, ніж те, яке є у нас на сьогодні.

"Якщо порівнювати їх із західними вертольотами – то це, звісно, небо і земля. Ка-52 гірші, ніж ті ж Viper чи Apache", – додав військовий льотчик 1-го класу.

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