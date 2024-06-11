Ворожий літак залетів у смугу відповідальності бригади. Що відбувалось далі – розповіли у 110 бригаді. Там зауважили, що росіяни, звісно, що пошкодували про це.

Дивіться також Біля Старомайорського утворилося "кладовище" розбитої техніки Росії

"Пілоту недокраїни вистачило нахабності залетіти в зону відповідальності нашої бригади. Часу на те, щоб пошкодувати про свій нерозумний вчинок у нього було небагато – від моменту пуску ракети до моменту влучання в борт", – ідеться у повідомленні.

Таке враження, що в них у льотчики йдуть виключно суїцидники, – жартують наші хлопці,

– зазначили у бригаді.

Україна нищить ворожу авіацію

Російський винищувач Су-57, який було уражено українськими дронами 8 червня під час атаки аеродрому "Ахтубінськ" в Астраханській області, вважають машиною п'ятого покоління – літак дуже дорого коштує. Їх країна-агресор може виробляти по одному на рік.

До слова, Україна навпаки посилює свій аіаційний парк. Зокрема, невдовзі в Україну почнуть надходити перші винищувачі західного зразка Mirage 2000 та F-16. Більш очікуваними є F-16, але Mirage 2000 теж відіграють певну особливу роль у посиленні обороноздатності України.