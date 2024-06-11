Для ворога знищення Су-57 – це удар по престижу, як виробника зброї на світових ринках. Саме цей винищував країна-агресорка розпіарила, як потужний літак, який немає аналогів. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник, підкресливши, що таких винищувачів усього 12 одиниць.

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Цей літак, зі слів військового експерта, зроблений за аналогом F-22, застосовує дві дошкульні ракети Х-59 і модифіковану Х-69 (в ній збільшена на 100 кілометрів відстань для завдання ударів і посилена бойова частина).

"Це дуже малопомітний літак, у повітрі збити його напевно дуже й дуже важко, ми ще не маємо такого досвіду", – прокоментував Черник.

Ураження Су-57 – результат безвідповідальності Росії

Військовий експерт озвучив, що в росіян є слабкі місця стосовно захисту своєї техніки, про що свідчить недостатня кількість систем ППО. Крім того, ворог не очікував, що українські безпілотники можуть подолати таку відстань і долетіти до Астраханської області.

В росіян є таке явище "авось", нормальною людською мовою таке й не можна перекласти, але ми всі розуміємо значення цього слова. Те, що там є системна безвідповідальність, помножена на нестачу систем ППО – дає нам ці хороші результати,

– зазначив Черник.

Що відомо про знищення Су-57