Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт у щоденному оперативному зведенні на 24 Каналі розповів, що Су-57 було уражено на аеродромі біля Актубінська. Разом з тим неспокійна ніч була на Бєлгородщині також.

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Ураження літака

Світан зазначив, що в Актубінську розташований потужний аеродром, на якому також можуть базуватись Су-57. Дуже важливо, щоб Україна могла бити по таких об'єктах західними ракетами. До того ж було б добре отримати не лише Taurus, а й ракети SCALP і Storm Shadow на 560 кілометрів, бо нині в нас експортний варіант до 300 км.

Зараз виходячи з того знімка, видно, що ураження було невеликим апаратом. Це міг бути наш дальній БпЛА, який ходив уже на Моздок, на Татарстан. Однак бойова частина цих БпЛА – 50 – 70 кілограмів – це доволі маленькі бойові частини,

– зауважив льотчик-інструктор.

Характеристики Су-57

За словами полковника запасу ЗСУ, Су-57 росіяни позиціюють як винищував 5 покоління. Однак він не дотягує до такого. Наприклад, за характеристиками двигуна. Він залишає дуже великий тепловий слід. Тож, це можна назвати китайською підробкою винищувача 5 покоління.

"Авіоніка приблизно на рівні Су-35С. Тобто, за великим рахунком, це Су-35С, але скомпонований для того, щоб менше відображати радіохвилі. Цих літаків трохи більше 10 стоїть у росіян у бойовому строю. Їхнє знищення дуже важливе для нас", – наголосив військовий експерт.

Важливість знищення Су-57

Як він додав, ці винищувачі становлять величезну небезпеку, адже можуть нести ракету "повітря-повітря" з дальністю на 300 кілометрів. Тобто, це загроза для літаків F-16, які Україна має незабаром отримати. Не лише цей літак є носієм такої ракети, але як складова, то він дуже важливий.

Ця ракета вже працювала. Ми втратили, до речі, наших льотчиків через неї. Це гіперзвукова ракета, 6 махів, яку дуже важко перехопити та відстежити. Тому для нас дуже важливе знищення саме такого роду літаків. Не лише Су-57, а й Су-35С, Су-30МК2 та базовий МіГ-31,

– підкреслив Світан.

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