Для врага уничтожение Су-57 – это удар по престижу, как производителя оружия на мировых рынках. Именно этот истребитель страна-агрессор распиарила, как мощный самолет, которому нет аналогов. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник, подчеркнув, что таких истребителей всего 12 единиц.

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Этот самолет, по словам военного эксперта, сделан по аналогу F-22, он применяет две чувствительные ракеты Х-59 и модифицированную Х-69 (в ней увеличено на 100 км расстояние для нанесения ударов и усилена боевая часть).

"Это очень малозаметный самолет, в воздухе сбить его наверняка очень и очень трудно, мы еще не имеем такого опыта", – прокомментировал Черник.

Поражение Су-57 – результат безответственности России

Военный эксперт озвучил, что у россиян есть слабые места по защите своей техники, о чем свидетельствует недостаточное количество систем ПВО. Кроме того, враг не ожидал, что украинские беспилотники могут преодолеть такое расстояние и долететь до Астраханской области.

У русских есть такое явление "авось", нормальным человеческим языком такое и нельзя перевести, но мы все понимаем значение этого слова. То, что там есть системная безответственность, помноженная на недостаток систем ПВО – дает нам эти хорошие результаты,

– отметил Черник.

Что известно об уничтожении Су-57