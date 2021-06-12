Мать девочки Любовь Терещенко в эксклюзивном комментарии 24 каналу рассказала, в каком сейчас состоянии девочка и нуждается ли она в лечении.

Важно Бил ногами и сломал нос: в Харькове парень избил девушку на глазах у сверстников – видео 18+

Как известно, в результате избиения ребенок получил многочисленные травмы, в том числе обидчик сломал ей нос. Сейчас 14-летняя девочка находится дома под наблюдением матери. От госпитализации они отказались. По словам Любови, ребенок напуган.

Она испытывает страх и боль,

– сказала мама.

Она добавила, что узнала об инциденте случайно, когда увидела видео избиения. Женщина работает как раз неподалеку от места происшествия. Как сказала Любовь Терещенко, ее ребенок был знаком с обидчиком. На этот раз он набросился на нее с кулаками за то, что девушка повысила на него голос.

Актуально! Теперь ребенка ждет реабилитация и общение с психологом. Любовь сама воспитывает ребенка, они переселенцы из Донбасса. Если вы хотите помочь ребенку, номер карточки ее мамы: 5167 8032 0455 9905 Терещенко Любовь.

Мать пострадавшей уже обратилась в полицию. Теперь дело будут расследовать следователи полиции, прокурор и суд. Ранее заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко отметил, что парню "придется ответить и перед законом и получить судимость".

Что известно об избиении девушки в Харькове

11 июня компания друзей гуляла в одном из дворов Харькова. Неожиданно 16-летний Александр набросился с кулаками на свою подругу.

Он бил ее руками и ногами в лицо, грудь и живот. За этим наблюдали друзья пострадавший, однако они не пытались заступиться за нее. Как объяснили маме девушки, все потому, что они его боятся.

Впоследствии в сети появилось видео извинения изверга перед своей жертвой. Стоя на коленях, он неохотно просит прощения у пострадавшей и у других девушек.

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