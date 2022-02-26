В частности, Киевская ГЭС находится под контролем Вооруженных Сил Украины. Правда, станция не работает, ведь угроза атак не миновала. Персонал находится в хранилище. А вот Киевская ТЭЦ-6, дезинформация о взрывах на которой распространялась в сети, работает в штатном режиме.

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В Минэнергетики также сообщили, что в результате боевых действий поврежден ряд воздушных линий и подстанций. По состоянию на утро 26 февраля от сети отключено:

32 населенных пункта в Черниговской области,

53 населенных пункта в Запорожской области,

11 населенных пунктов в Сумской области,

551 домохозяйство в Одесской области в сельской местности.

Как только активные боевые действия на территории соответствующих повреждений прекратятся, технический персонал оперативно возобновит энергоснабжение потребителям, заверили в ведомстве.

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