Зокрема, Київська ГЕС перебуває під контролем Збройних сил України. Щоправда, наразі станція не працює, адже загроза атак не минула. Персонал перебуває в укритті. А от Київська ТЕЦ-6, дезінформацію про вибухи на якій поширювали в мережі, працює у штатному режимі.
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У Міненергетики також повідомили, що внаслідок бойових дій пошкоджено низку повітряних ліній та підстанцій. Станом на ранок 26 лютого від енергомережі відключено:
- 32 населених пункти у Чернігівській області,
- 53 населених пункти у Запорізькій області,
- 11 населених пунктів у Сумській області,
- 551 домогосподарство у сільській місцевості Одеської області.
Щойно активні бойові дії на території відповідних пошкоджень припиняться, технічний персонал оперативно відновить енергопостачання споживачам, запевнили у відомстві.
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