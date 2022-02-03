В каком состоянии пострадавшие от взрыва в Кропивницком дети

В Кропивницкому 2 февраля прогремел мощный взрыв в многоквартирном доме. В результате инцидента возник пожар, в котором пострадали двое детей.

Из Днепра приехали специалисты по ожогам, которые будут консультировать местных медиков по лечению несовершеннолетних. Об этом сообщил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко, информирует 24 канал.

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При необходимости дети будут перевезены уже для различных эстетических или иных операций в Днепр или в Киев, но по этому поводу уже буду общаться с мамой детей. Нужно, чтобы она дала добро на это,

– сказал чиновник на брифинге.

В каком состоянии пострадавшие

Известно, что пострадавшую девочку 8 лет забрали в отделение реанимации областной детской больницы.

Она имеет ожоги 30% тела.

Врачи говорят, что состояние ребенка пока не вызывает угрозы жизни.

"После того, как выведем ее из ожоговой болезни, будет решаться вопрос дальнейшего лечения. Все, что необходимо было сделать – сделано. Вчера она пришла в сознание, общалась с мамой", – сказал директор областной клинической детской больницы Василий Хорощак.

По его словам, другая пострадавшая – 13-летняя девушка, которая также получила травмы из-за взрыва в многоквартирном доме, сейчас лечится в ожоговом центре Кировоградской областной больницы.

Что еще известно о пожаре

Пожар возник в результате взрыва газовоздушной смеси.

Взрывная волна повредила окна в 74 квартирах,

Повреждения получили окна в пяти соседних 9-этажках.

В Кропивницке 2 февраля в 9-ти этажке по улице Попова, 24 в результате взрыва и пожара погиб один человек и еще трое пострадали.