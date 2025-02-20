Нельзя выступить против инициативы быстрого мира и прекращения войны, но не как политической самоцели, а как надежного справедливого решения с четкими гарантиями безопасности для Украины, что сделает невозможным новую эскалацию. Далее читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

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Критика со стороны Дональда Трампа

Вероятно, американского президента разочаровали действия Владимира Зеленского. Сначала в Украине отказались подписывать соглашения об активах: приезд министра финансов в Киев и встречи на площадке Мюнхенской конференции по безопасности не дали ожидаемого для Трампа результата.

В дальнейшем президент Украины дал четкое понимание, что переговоры и договоренности в обход Киева недопустимы, несмотря на активные контакты между представителями США и России.

Официальный Киев зафиксировал – прекращение огня требует утверждения гарантий безопасности. Эта украинская позиция не в полной мере соответствует американскому подходу, который, учитывая многочисленные заявления, заключается в остановке активной фазы войны, что будет предшествовать политическим договоренностям.

Вероятно, Трамп решил публично надавить на Зеленского, чтобы побудить его к более гибкой позиции в обоих вопросах.

Есть ли мирный план у США?

До сих пор складывается впечатление, что четкой дорожной карты действий по обеспечению стабильного и надежного мира у американской администрации нет. Сформирован определенный набор целей и интересов, который приобретает контуры в общих предложениях. Они просты по своей сути, но не до конца учитывают реальную ситуацию "на местах" и будущие риски.

Во-первых, Трамп стремится как можно быстрее добиться остановки огня. Несомненно, указанная цель имеет первоочередное значение. Однако важно, чтобы его инициатива не превратилась во временное замораживание активной фазы с перспективами быстрого восстановления наступательных действий российских войск.

В то же время американский президент рассчитывает получить быструю политическую победу, не акцентируя на всех деталях.

Во-вторых, Зеленский пытался заинтересовать Трампа предложением совместного освоения украинских активов. Однако американский президент воспринял это по своему и представил соглашение, которое в первую очередь учитывает американские интересы, но не конкретизирует гарантий безопасности.

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Подписание такого документа также бы выступило политической победой американской администрации. В информационном пространстве США это было бы легко подать как триумф под заголовками: "Пока Джо Байден тратил американские средства на войну, Дональд Трамп вернул их в виде активов и заключил замечательную сделку".

В понимании американских партнеров: если США получат активы в Украине – это будет лучшей гарантией безопасности, но в Украине рассчитывают получить четкие и зафиксированные в документе положения.

В-третьих, в идеальном для Трампа сценарии:

Украина подписывает соглашение по ресурсам, Россия больше не идет на эскалацию, Европа формирует миротворческий контингент, беря на себя обязательства по гарантиям безопасности для Украины, а также защиты американских активов.

В-четвертых, складывается впечатление, что Трамп не имеет ничего против того, чтобы будущее мирное соглашение, которое призвано обеспечить долговременный мир, окончательно вынесло за рамки перспективы интеграции Украины в НАТО или возвращения временно оккупированных территорий. Кроме того, если соглашение будет сопровождаться снятием санкций с России, Украина будет лишена даже инструментов экономического и политического давления на российское руководство. Трудно представить, что после этого россияне выведут свои войска с украинских территорий даже в отдаленной перспективе.

На фоне всего складывается впечатление, что у Киева есть определенные проблемы в эффективной коммуникации с администрацией Трампа. У американского президента сформировано собственное видение, а Киеву сложно доказывать свою позицию. Большие надежды возлагают на приезд генерала Кита Келлога. Однако даже с учетом формата параллельных переговорных треков, который выбран в Вашингтоне, позиции специального представителя заметно ослабли по сравнению с другими американскими чиновниками, привлеченными к переговорному процессу.

На что рассчитывают в России?

В Кремле довольны окончательным разрушением первой "красной линии": отсутствием прямой коммуникации с США по широкому кругу вопросов. Теперь российская сторона попытается использовать ситуацию по максимуму.

В первую очередь для России важно поставить Украину в рамки. Чтобы выглядело так, как будто именно Зеленский "срывает мирный процесс". Такой сценарий приведет к дальнейшему обострению противоречий на уровне первых лиц Украины и США, а значит ставить под сомнение перспективы восстановления американской военной помощи. Несомненно, это значительно усилит позицию России не только на поле боя, но и на переговорном уровне.

Стоит ожидать, что потенциальный избирательный процесс российская сторона также попытается использовать для внутриполитической дестабилизации Украины. Если в украинском информационном пространстве активизируется внутреннее противостояние, а все внимание будет сосредоточено на выборах – это создаст проблемы для мобилизации ресурсов на фронт и будет отвлекать внимание от обеспечения обороноспособности. Без сомнений, политический кризис внутри Украины будет играть на пользу российским интересам.

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Таким образом, соблюдение демократических принципов и проведение выборов – важный элемент, но их организация должна происходить без ущерба для внутриполитической стабильности и с обеспечением безопасности процедуры волеизъявления.

Чего ожидать Украине?

Хотя организации без участия Украины проводить возможно, утвердить решение о формате окончания войны – нет. Именно поэтому, только украинская сторона должна решать параметры справедливого мира и гарантий безопасности.

Основные надежды Киева будут возлагаться на консолидированную позицию европейских партнеров. Европа и сама находится под влиянием сложно прогнозируемых действий американской администрации, однако позиция Трампа будет стимулировать страны ЕС больше инвестировать в оборону и играть активную роль в вопросе построения новой архитектуры европейской безопасности. В противном случае Европа может остаться на втором плане ключевых геополитических процессов.

Именно поэтому Украина имеет все основания продолжать выступать с субъектных позиций, заручившись поддержкой европейских партнеров. Речь об отказе США от военно-технической поддержки украинских потребностей также не идет.

Без сомнений, важно достичь скорейшего мира, но в США должны осознавать, что роль американской дипломатии не должна сводиться исключительно к роли посредничества. США могут способствовать стабильному миру через принуждение российского руководства садиться за стол переговоров, а не мотивацией Кремля уступками.

Россия продолжает быть субъектом, а не объектом агрессии, а поддержка со стороны США Украины это не прихоть или интерес предыдущего президента, или любого другого представителя американского истеблишмента, это – стратегическая потребность для безопасности в Европе. Остается надеяться, что украинская дипломатия сумеет убедить Трампа в этих постулатах, и тогда мир будет не только быстрый, но и длительный.