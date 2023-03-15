Как известно, в последние месяцы самая тяжелая ситуация на Востоке нашего государства. В частности, украинские войска держат оборону Бахмута на Донбассе и не дают захватчикам захватить город. Вместе с тем представитель Пентагона (минобороны США) Пэт Райдер считает, что Вооруженные Силы ожидает тяжелая борьба весной и летом 2023 года.
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"Впереди тяжелая борьба"
Заметим, что соответствующее заявление о вероятном развитии событий на поле боя сделал спикер на брифинге для прессы во вторник, 14 марта.
Важно сделать шаг назад и взглянуть на достигнутый прогресс, осознавая при этом тот факт, что предстоит еще тяжелая борьба, особенно когда мы приближаемся к весне и лету,
– констатировал Пэт Райдер.
Кроме того, он подчеркнул, что США будут продолжать делать все возможное, чтобы обеспечить потребности Украины, в частности, в таких вопросах, как поставка боеприпасов, предоставление систем противовоздушной обороны и амуниции.
Запад не будет оставаться в стороне
- Хотя, действительно, все факты указывают на то, что ожидать завершения войны в ближайшее время не нужно, однако важно помнить, что мы не одни в этой борьбе. Нам помогают все цивилизованные страны мира.
- Скажем, в последние месяцы активно ведутся разговоры о том, что Украина должна получить истребители F-16. В издании Politico констатировали, что сенаторы от обеих партий США давят на Пентагон по этому поводу.
- Также появилась информация о том, что скоро Евросоюз одобрит общий план по закупке боеприпасов для Украины. Об этом говорится в материале Bloomberg.