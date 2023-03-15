Як відомо, останніми місяцями найважчою є ситуація на Сході нашої держави. Зокрема українські війська тримають оборону Бахмута на Донеччини та не дають загарбникам захопити місто. Разом з тим речник Пентагону (міноборони США) Пет Райдер вважає, що Збройні Сили очікує важка боротьба навесні та влітку 2023 року.
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"Попереду важка боротьба"
Зауважимо, що відповідну заяву про, ймовірний, розвиток подій на полі бою зробив спікер на брифінгу для преси у вівторок, 14 березня.
Важливо зробити крок назад і поглянути на досягнутий прогрес, усвідомлюючи при цьому той факт, що попереду ще важка боротьба, особливо коли ми наближаємося до весни та літа,
– констатував Пет Райдер.
Окрім того, він наголосив, що США продовжуватимуть робити все можливе, аби забезпечити потреби України, зокрема, у таких питаннях як постачання боєприпасів, надання систем протиповітряної оборони та амуніції.
Захід не залишатиметься осторонь
- Хоч справді всі факти вказують на те, що очікувати завершення війни найближчим часом не потрібно, однак важливо пам'ятати, що ми не одні в цій боротьбі. Нам допомагають усі цивілізовані держави світу.
- Скажімо, останніми місяцями активно ведуться розмови про те, що Україна має отримати винищувачі F-16. У виданні Politico констатували, що сенатори від обох партій США тиснуть на Пентагон щодо цього.
- Також з'явилась інформація про те, що невдовзі Євросоюз схвалить спільний план щодо закупівлі боєприпасів для України. Про це йдеться в матеріалі Bloomberg.