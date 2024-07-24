Оккупанты прорываются к Покровску и давят на Торецк. По всему фронту идут активные боевые действия.

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Какова длина линии фронта

По словам Главкома, сейчас протяженность линии фронта составляет 3700 километров. Активные боевые действия велись на 977 километрах, то есть на территорий, которая вдвое больше длины границы между Германией и Францией.

К слову, Сырский признал значительное преимущество россиян в технике и личном составе. До конца 2024 года в Кремле планируют увеличить войско до 620 тысяч. Сейчас оно насчитывает 520 тысяч, что в 5 раз больше, чем в начале вторжения.

Главнокомандующий уверен, что Украина способна остановить наступление России благодаря мужеству и стойкости своих солдат и офицеров.