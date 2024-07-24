Окупанти прориваються до Покровська та тиснуть на Торецьк. По всьому фронту точаться активні бойові дії.

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Яка довжина лінії фронту

За словами Головкома, наразі протяжність лінії фронту становить 3700 кілометрів. Активні бойові дії велися на 977 кілометрах, тобто на територій, яка вдвічі більше довжини кордону між Німеччиною та Францією.

До слова, Сирський визнав значну перевагу росіян у техніці та особовому складі. До кінця 2024 року у Кремлі планують збільшити військо до 620 тисяч. Зараз воно налічує 520 тисяч, що у 5 разів більше, ніж на початку вторгнення.

Головнокомандувач впевнений, що Україна здатна зупинити наступ Росії завдяки мужності та стійкості своїх солдатів і офіцерів.