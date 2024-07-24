Як приклад головнокомандувач навів декілька останніх невдалих наступів окупантів. Сирський підкреслив, що успіхи Росії мають лише тактичний характер.

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В який спосіб можна зупинити просування росіян

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в своєму інтерв'ю визнав, що ситуація на фронті дуже складна.

Російський агресор атакує наші позиції на багатьох напрямках,

– сказав він.

Проте Сирський впевнений, що Україна здатна зупинити просування Росії завдяки мужності та стійкості українських солдатів і офіцерів.

Як приклад головнокомандувач навів останні невдалі спроби Росії захопити Харків та Сумську область. Хоч бої тривають, спроба Путіна створити "коридор безпеки" біля кордону з Росією та Білгородською областю була зірвана.

До слова, коментуючи можливі плани Москви щодо наступу на півдні Запорізької області, Сирський заявив, що українські війська готові дати гідну відповідь. Загалом Сирський зазначив, що успіхи Росії носять лише тактичний характер і не є значними оперативними проривами.