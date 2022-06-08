Какая наиболее интересная часть шестого пакета санкций ЕС против России

В шестом санкционном пакете ЕС против России есть три важных ограничения: сырая нефть, кроме поставляемой трубопроводами (с 5 декабря 2022 года), нефтепродукты (с 5 февраля 2023 года) и морские перевозки нефти и нефтепродуктов (с 5 декабря 2022 года).

Существенно ли это?

Существенно. Около 75% объемов российской сырой нефти, которую покупает ЕС, будут забанены уже в начале декабря. Если Германия и Польша намерены добровольно присоединиться к эмбарго в части трубопроводной нефти, то будет забанено более 90% объемов.

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Нефть – самая большая статья экспорта и самый большой источник доходов российского бюджета.

Вместе с уже действующим эмбарго со стороны США и Великобритании, россияне лишатся практически 2/3 своего экспортного рынка нефти.

Пытаться вставить этот объем в другую 1/3 будет сложной задачей, которая потребует больших затрат на логистику и дополнительные скидки, чтобы носом не крутили.

Запрет морских перевозок российской нефти европейскими компаниями и ожидаемый запрет на страхование таких перевозок дополнительно усложнят эту задачу (без страховки заходить в крупные порты невозможно, а без британской или европейской страховки очень сложно).

Удар ниже пояса

Напомним здесь, что около 30 – 40% доходов российского бюджета – это сборы по трем нефтегазовым налогам. Из них 80% приходится на нефть, 20% – на газ. У них так бюджет и сверстан: "нефтегазовые" и "ненефтегазовые доходы". А еще есть часть корпоративных налогов нефтегазовых компаний, которые включаются в "ненефтегазовые доходы".

Удар по бюджету будет очень существенным, но отложенным. В общем, из-за высоких цен на нефть и газ у россиян год будет одним из наиболее прибыльных. До очередей за едой, разваливших в свое время СССР, еще далеко.

Хорошая новость о том, что европейский рынок действительно закрывается для российской нефти. Этот переход требует определенных инвестиций, и возвращаться назад – дополнительные хлопоты. Тем более заменять будут, скорее всего, долгосрочными контрактами с другими поставщиками.

Хулигана связали и выводят из комнаты. Не так быстро, как нам хотелось бы, не через окно, но скоро он не вернется.

Замена российской нефти и нефтепродуктов в ЕС относительно более простая история, чем с газом. Только в 5 странах на российскую нефть или нефтепродукты приходится более половины поставок. При этом три из них (Финляндия, Литва и Польша) поддержали эмбарго, в том числе и для себя. Литва отказалась от российской нефти. Есть еще один повод поблагодарить.

Страны, которые получили и планируют воспользоваться исключениями – Венгрия, Словакия, Чехия, Болгария, Хорватия – отвечают за незначительную часть общих объемов. Получать нефть и/или нефтепродукты они могут только для собственных нужд, перепродажа третьим странам запрещена.

Новая цель

Интересно, что Венгрии, Словакии и Чехии предоставлено право купить соответствующие объемы российской нефти по морю, если что-то произойдет с нефтепроводами "по независящим от страны причинам".

Следующее сражение будет за освобождение европейского рынка от зависимости от российского газа.

Здесь ситуация более сложная, решения должны быть более комплексными. Интересно, что многие Восточно-Европейские страны уже создали себе альтернативные маршруты и источники поставки газа.

Наиболее зависимыми остаются Германия, Австрия, Словакия и Венгрия.