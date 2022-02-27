Какова основная тактика у оккупантов: объяснение Генштаба ВСУ

Продолжаются третьи сутки российского военного вторжения против Украины. Оккупанты замедлились в своих действиях, однако имеют основную тактику – хотят захватить небольшие города и деревни.

По предположениям Генштаба ВСУ, основной тактикой действий оккупантов остается движение и захват небольших городов, сел и автомобильных путей сообщения.

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Благодаря мощному сопротивлению гражданского населения, подразделениям Вооруженных Сил Украины, нацгвардии и нацполиции, оккупантам не удается взять под контроль крупные города.

Основная цель противника состоит в блокировании столицы нашей Родины, города Киева, остается невыполненной,

– заявили в Генштабе ВСУ.

По данным Генштаба, российские оккупанты переходят к активному применению диверсионно-разведывательных групп, которые уничтожают объекты гражданской инфраструктуры и убивают мирное население крупных городов.

К слову, российский оккупант захватил Новую Каховку на Херсонщине. Людям не дают эвакуироваться. Однако в самом городе российских военных нет.