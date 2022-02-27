За припущеннями Генштабу ЗСУ, основною тактикою дій окупантів залишається рух та захоплення невеликих міст, сіл та автомобільних шляхів сполучення.
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Завдяки потужному опору цивільного населення, підрозділів Збройних Сил України, нацгвардії та нацполіції, окупантам не вдається взяття під контроль великі міста.
Основна мета противника полягає у блокуванні столиці нашої Батьківщини, міста Києва, залишається невиконаною,
– заявили в Генштабі ЗСУ.
За даними Генштабу, російські окупанти переходять до активного застосування диверсійно-розвідувальних груп, які знищують об’єкти цивільної інфраструктури та вбивають мирне населення великих міст.
До слова, російський окупант захопив Нову Каховку, що на Херсонщині. Людям не дають евакуюватися. Проте у самому місті російських військових немає.
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