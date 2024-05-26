Ведь тогда в ночь на 27 февраля 2014 года так называемые "зеленые человечки" захватили помещения Верховной Рады и Совета Министров Крыма. Там появился российский триколор и началась оккупация полуострова.

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Что известно о причинах оккупации Крыма

Президент Украины ответил на вопрос Адиль Турдукулова из Кыргызстана. Журналист отметил, что все страны Центральной Азии находятся под колпаком российских федеральных каналов. В то же время многие люди в Украине повторяют, что Крым в 2014 году произошел из-за российской пропаганды. Адыль Турдукулов уточнил, согласен ли Владимир Зеленский с этим мнением.

Миллион процентов,

– ответил украинский лидер.

По его словам, стоит закрывать пропагандистские российские каналы. Хотя бороться против российских пропагандистских продуктов трудно.

Зеленский объяснил, что у нас работает телеграмм, а россияне в него вкладывают миллиарды, там просто огромное количество каналов.

"Мало того, они умудрились делать даже много каналов на украинском языке, с этими деньгами воевать очень сложно", – заметил Зеленский.

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