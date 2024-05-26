Ведь тогда в ночь на 27 февраля 2014 года так называемые "зеленые человечки" захватили помещения Верховной Рады и Совета Министров Крыма. Там появился российский триколор и началась оккупация полуострова.
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Что известно о причинах оккупации Крыма
Президент Украины ответил на вопрос Адиль Турдукулова из Кыргызстана. Журналист отметил, что все страны Центральной Азии находятся под колпаком российских федеральных каналов. В то же время многие люди в Украине повторяют, что Крым в 2014 году произошел из-за российской пропаганды. Адыль Турдукулов уточнил, согласен ли Владимир Зеленский с этим мнением.
Миллион процентов,
– ответил украинский лидер.
По его словам, стоит закрывать пропагандистские российские каналы. Хотя бороться против российских пропагандистских продуктов трудно.
Зеленский объяснил, что у нас работает телеграмм, а россияне в него вкладывают миллиарды, там просто огромное количество каналов.
"Мало того, они умудрились делать даже много каналов на украинском языке, с этими деньгами воевать очень сложно", – заметил Зеленский.
Россия заявила об "изменении границ" в Балтийском море: кратко
- Россия прибегла к очередной провокации против стран НАТО. В частности, россияне заявили "изменение" морских границ с Литвой и Финляндией в Балтийском море.
- Российское минобороны написало о намерении объявить часть акватории Финского залива своими "внутренними морскими водами", однако впоследствии удалило это сообщение.
- Военный обозреватель Давид Шарп заявил, что Россия не готова к конфликту и не хочет его, однако стремится уменьшить помощь Украине от союзников.
- Кроме того, вражеские пограничники 23 мая поснимали буи, установленные на эстонской половине реки Нарва. Из-за инцидента временного поверенного в делах России Ленара Салимуллина вызвали в МИД Эстонии.
- Источники 24 Канала в Евросоюзе объяснили, что таким образом Кремль пытается проверить терпение Запада.
- Представитель Госдепа США Мэтью Миллер заявил, что Россия должна объяснить свои действия.