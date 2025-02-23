Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

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Какая ситуация на фронте сегодня

В ночь на 23 февраля аналитики обновили карту боевых действий.

Враг продвинулся возле Новоочеретоватого и Бурлацкого. Уточнена ситуация в Улаклах,

– отметили в DeepState.

Заметим, что первые два населенных пункта на Новопавловском направлении. Новоочеретоватое – село Комарской сельской общины Волновахского района Донецкой области. Оно расположено на левом берегу реки Мокрые Ялы. Расстояние до райцентра составляет около 9 километров.

Оккупанты продвинулись возле Новоочеретоватого: смотрите на карте

Поселок Бурлацкое, возле которого имели некоторые успехи оккупанты, также входит в Комарскую сельскую общину Волновахского района Донецкой области. Расстояние до райцентра составляет около 15 километров.

Продвижение врага возле Бурлацкого: смотрите на карте

Аналитики уточнили ситуацию в Улаклах на Покровском направлении. Это село входит в Великоновоселковскую поселковую общину Волновахского района Донецкой области.

Уточненная ситуация в Улаклах: смотрите на карте