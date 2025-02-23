Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.

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Яка ситуація на фронті сьогодні

У ніч на 23 лютого аналітики оновили карту бойових дій.

Ворог просунувся біля Новоочеретуватого та Бурлацького. Уточнено ситуацію в Улаклах,

– зазначили в DeepState.

Зауважимо, що перші два населені пункти на Новопавлівському напрямку. Новоочеретувате – село Комарської сільської громади Волноваського району Донецької області. Воно розташоване на лівому березі річки Мокрі Яли. Відстань до райцентру становить близько 9 кілометрів.

Окупанти просунулися біля Новоочеретуватого: дивіться на карті

Селище Бурлацьке, біля якого мали певні успіхи окупанти, також входить до Комарської сільської громади Волноваського району Донецької області. Відстань до райцентру становить близько 15 кілометрів.

Просування ворога біля Бурлацького: дивіться на карті

Аналітики уточнили ситуацію в Улаклах на Покровському напрямку. Це село входить до Великоновосілківської селищної громади Волноваського району Донецької області.

Уточнена ситуація в Улаклах: дивіться на карті