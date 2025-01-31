Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя ОТГ "Харьков" Евгения Романова в эфире Киев24.

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Какая ситуация на Харьковском направлении сегодня

Романов отметил, оккупанты поняли, что на этом направлении будет очень сложно сконцентрировать свои усилия. Поэтому пытаются маневрировать своими силами и средствами, чтобы продвигаться дальше.

Под каждую задачу они формируют определенный контингент, которого обычно не жалеют. Это штурмы с использованием бронетехники, или даже обычных автомобилей или грузовиков. Людей они не жалеют. Технику пытаются беречь,

– отметил представитель ОТГ "Харьков".

Также рассказал, недавно агрессор пытался прорваться на 4 БМП. Однако, наши защитники уничтожили вражескую технику и около 30 оккупантов.

За позапрошлые сутки зафиксировано 356 раз обстрелов позиций украинских защитников.

Враг понес потери. 22 ликвидированных оккупанта. Санитарные потери составили 35 российских захватчиков. 2 удалось взять в плен,

– отметил Романов.

По словам представителя, интенсивность штурмов на Харьковском направлении уменьшилась. Однако Россия не жалеет живой силы и продолжает наступательные действия. В целом ситуация стабильная и контролируемая.