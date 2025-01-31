Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на речника ОТУ "Харків" Євгенія Романова в ефірі Київ24.

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Яка ситуація на Харківському напрямку сьогодні

Романов зауважив, окупанти зрозуміли, що на цьому напрямку буде дуже складно сконцентрувати свої зусилля. Тож намагаються маневрувати своїми силами й засобами, аби просуватися далі.

Під кожну задачу вони формують певний контингент, якого зазвичай не шкодують. Це штурми з використанням бронетехніки, або навіть звичайних автомобілів чи вантажівок. Людей вони не шкодують. Техніку намагаються берегти,

– наголосив речник ОТУ "Харків".

Також розповів, нещодавно агресор намагався прорватися на 4 БМП. Однак, наші захисники знищили ворожу техніку й близько 30 окупантів.

За позаминулу добу зафіксовано 356 разів обстрілів позицій українських захисників.

Ворог поніс втрати. 22 ліквідованих окупанти. Санітарні втрати склали 35 російських загарбників. 2 вдалося взяти в полон,

– зазначив Романов.

За словами речника, інтенсивність штурмів на Харківському напрямку зменшилася. Однак, Росія не шкодує живої сили та продовжує наступальні дії. Загалом ситуація стабільна й контрольована.