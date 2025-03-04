Что касается Курщины, то российская армия провела перегруппировку и начинает возобновлять наступление. Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко в эфире 24 Канала проанализировал ситуацию на фронте.

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Как изменилась ситуация на фронте

Несмотря на значительные ресурсы и время, которые Россия потратила на оккупацию Торецка, Украине удалось вернуть часть города. Важным является также успех вокруг Покровска, где украинские войска успешно сдерживают попытки врага окружить населенный пункт.

Обидно, что эта информация не получает должного освещения, ведь это настоящий успех,

– отметил Мусиенко.

На Курщине ситуация развивается согласно прогнозам. В декабре и январе российские войска проводили интенсивные атаки, что привели к значительным потерям, в частности среди северокорейских подразделений. В феврале они сделали паузу для перегруппировки, что привело к снижению наступательной активности, но уже сейчас начинают возобновлять наступление.

"С точки зрения интенсивности боевых действий и общей активности врага, а также его приоритетов, Курская область и Покровское направление остаются основными целями российского наступления", – подчеркнул военнослужащий.

Отметим, на Покровском направлении воины ГУР МО уничтожили 12 вражеских орудий, еще семь повредили.

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