Сообщает 24 Канал со ссылкой на "Interfax-Украина". Зеленский также сообщил, что самая сложная ситуация наблюдается на Покровском и Кураховском направлениях.

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Улучшилась ли ситуация на Запорожском направлении

Зеленский сообщил, что украинские защитники продолжают удерживать ситуацию на Запорожском направлении.

Важно, что на Запорожье мы держим ситуацию. Она лучше,

– рассказал Зеленский.

Кроме того, президент рассказал, что россияне пытались тормозить ротации миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС.

"Вы знаете, на Запорожском направлении, именно там, был мост, где ротации эти проходили, потому что этот мост, он был контактным, скажем так, мостом войск наших и врага. И сейчас то, что россияне не хотели и тормозили ротации миссии МАГАТЭ, потому что мы продвинулись вперед. И они хотят продолжать ротацию на том же мосту", – отметил президент.

Зеленский также рассказал, что самая тяжелая ситуация остается на Покровском и Кураховском направлениях. Враг сосредоточил там все усилия.

Президент отметил, что Украине известно, где Россия хочет пойти в контрнаступление и где враг увеличил численность своих войск.