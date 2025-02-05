Повідомляє 24 Канал з посиланням на "Interfax-Україна". Зеленський також повідомив, що найскладніша ситуація спостерігається на Покровському та Курахівському напрямках.

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Чи покращилася ситуація на Запорізькому напрямку

Зеленський повідомив, що українські захисники продовжують утримувати ситуацію на Запорізькому напрямку.

Важливо, що на Запоріжчині ми тримаємо ситуацію. Вона краща,

– розповів Зеленський.

Крім того, президент розповів, що росіяни намагалися гальмувати ротації місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС.

"Ви знаєте, на Запорізькому напрямку, саме там, був міст, де ротації ці проходили, бо цей міст, він був контактним, скажімо так, мостом військ наших і ворога. І зараз те, що росіяни не хотіли і гальмували ротації місії МАГАТЕ, тому що ми просунулися вперед. І вони хочуть продовжувати ротацію на тому ж мосту", – зазначив президент.

Зеленський також розповів, що найважча ситуація залишається на Покровському та Курахівському напрямках. Ворог зосередив там усі зусилля.

Президент зазначив, що Україні відомо, де Росія хоче піти в контрнаступ та де ворог збільшу чисельність своїх військ.