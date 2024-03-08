На днях силы обороны ОСГВ "Таврия" в зоне своей ответственности уничтожили командный пункт одной из мотострелковых бригад вооруженных сил России. Кроме того, наши бойцы обезвредили два комплекса наблюдения "Муром-М". Об этом сообщал командующий ОСГВ "Таврия" генерал Александр Тарнавский 6 марта.

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Каких успехов достигли на Таврийском направлении

Командующий Александр Тарнавский сообщил, что за минувшие сутки в операционной зоне оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" произошло 52 боевых столкновения в целом.

Кроме того, враг нанес 18 авиаударов, 114 ударов дронами-камикадзе, а также совершил 1142 артобстрела. В то же время российские захватчики понесли и значительные потери.

Общие потери противника составили: в живой силе – 360 человек (убитыми и ранеными), в вооружении и военной технике - 27 единиц, не считая БПЛА. В частности, это 2 танка, 7 боевых бронемашин, 3 артсистемы, 1 средство ПВО, 13 автомобилей и 1 единица спецтехники,

– говорится в сообщении бригадного генерала.

По его словам, выведено из строя или уничтожено 305 беспилотников различных типов. Более того, Силы обороны Украины уничтожили еще один склад ПММ (пистолетов – 24 Канал) российских захватчиков.

Спасибо за меткость нашим воинам, в частности тем, которые уничтожили российский зенитный ракетный комплекс 9К330 "Тор-М-2" и автоматизированную станцию постановки помех Р-330Ж "Житель",

– добавил Александр Тарнавский.

Силы обороны уничтожили вражеский комплекс

Сообщается, что во время ведения разведки на Запорожском направлении операторами разведывательных БПАК 3-го отдельного полка ССО обнаружили АСП Р-330 "Житель".

Сообщается, что операторы ССО определенное время сопровождали важную цель и предоставили информацию ракетно-артиллерийскому подразделению Сил обороны для дальнейшего поражения.

Благодаря слаженной работе, очередной "Житель" и его экипаж не выжил под ракетным ударом HIMARS наведенным операторами ССО.

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Наши войска крепко держат оборону и продолжают уничтожать российских захватчиков.