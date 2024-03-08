Днями сили оборони ОСУВ "Таврія" у зоні своєї відповідальності знищили командний пункт однієї з мотострілецьких бригад збройних сил Росії. Крім того, наші бійці знешкодили два комплекси спостереження "Муром-М". Про це повідомляв командувач ОСУВ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський 6 березня.

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Яких успіхів досягли на Таврійському напрямку

Командувач Олександр Тарнавський повідомив, що за минулу добу в операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” відбулося 52 бойові зіткнення загалом.

Крім того, ворог завдав 18 авіаударів, 114 ударів дронами-камікадзе, а також вчинив 1142 артобстріли. Водночас російські загарбники зазнали й значних втрат.

Загальні втрати противника склали: в живій силі – 360 осіб (убитими й пораненими), в озброєнні та військовій техніці - 27 одиниць, не враховуючи БпЛА. Зокрема, це 2 танки, 7 бойових бронемашин, 3 артсистеми, 1 засіб ППО, 13 автомобілів та 1 одиниця спецтехніки,

– йдеться у повідомленні бригадного генерала.

За його словами, виведено з ладу або ж знищено 305 безпілотників різних типів. Ба більше, Сили оборони України знищили ще один склад ПММ (пістолетів – 24 Канал) російських загарбників.

Дякую за влучність нашим воїнам, зокрема тим, які знищили російський зенітний ракетний комплекс 9К330 "Тор-М-2" та автоматизовану станцію постановки перешкод Р-330Ж "Житель",

– додав Олександр Тарнавський.

Сили оборони знищили ворожий комплекс

Повідомляється, що під час ведення розвідки на Запорізькому напрямку операторами розвідувальних БПАК 3-го окремого полку ССО виявлено АСП Р-330 "Житель".

Повідомляється, що оператори ССО певний час супроводжували важливу ціль та надали інформацію ракетно-артилерійському підрозділу Сил оборони для подальшого ураження.

Завдяки злагодженій роботі, черговий "Житель" і його екіпаж не вижив під ракетним ударом HIMARS наведеним операторами ССО.

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Наші війська міцно тримають оборону та продовжують нищити російських загарбників.