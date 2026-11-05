После режима тишины в Олешках Россия убила бывшего директора школы Константина Мельника

После завершения режима тишины во временно оккупированных Олешках на Херсонщине российские войска возобновили гражданские обстрелы. Одной из жертв врага стал бывший директор местной школы Константин Мельник.

Об этом сообщила руководительница Олешковской городской военной администрации Татьяна Гасаненко в интервью "Укринформу".

Что известно о новых преступлениях России в Олешках?

По ее словам, после завершения гуманитарной миссии украинские власти продолжают получать сообщения о погибших в результате российских обстрелов.

Нам сообщили, что в результате атаки дрона погиб бывший директор школы Константин Михайлович Мельник. Там, в общине, продолжают происходить страшные события,

– рассказала глава МВА.

Она также указала на проблемы с гуманитарной помощью, доставленной в город во время миссии. Некоторые жители сообщают, что получили лишь небольшие продуктовые наборы, которых не хватит даже на неделю.

Кроме того, часть жителей Олешек не смогла эвакуироваться. Некоторые люди не знали о возможности выезда, поскольку укрывались в подвалах и не имели связи.

Несмотря на режим тишины, люди не могли поверить, что обстрелы прекратились, и понять, что происходит вокруг.

Часть маломобильных людей не доставили к пункту сбора возле больницы. Они ждали, что за ними приедут россияне.

Другие отказывались уезжать из-за страха перед фильтрацией.

Даже те, кто решился покинуть город, боялись, что дорога может стать для них последней. Однако оставаться под оккупацией также было опасно, поэтому они рискнули.

Во время эвакуации автобусы также взяли людей, которые ждали колонну на трассе. В то же время некоторые женщины не дождались колонны и ушли, ошибочно решив, что автобусы уже проехали.

Перемирие в Олешках: что известно

23 октября Белый дом сообщил о достижении договоренности о временном перемирии в районе оккупированных Олешек в Херсонской области. Посредницей выступила первая леди США Мелания Трамп.

Целью было обеспечить доставку гуманитарной помощи и эвакуацию мирных жителей.

Режим тишины ввели 27 октября, а завершили 1 ноября.

За это время удалось эвакуировать почти 800 человек.

В то же время, по данным Генштаба ВСУ, российские войска воспользовались паузой для ротации подразделений, укрепления позиций и усиления логистики.