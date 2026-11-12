Настоящая тактика России на переговорах: эксперт объяснил позицию Москвы

Дипломатическую линию Москвы в ходе последних встреч проанализировал в эфире 24 Канала эксперт Рады по внешней политике "Украинская призма" Александр Краев. По его словам, российская сторона сознательно демонстрирует неуступчивость и пытается диктовать свои правила игры.

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Имитация глобального диалога и затягивание времени

Эксперт отметил, что Кремль пытается сместить фокус с реальных договоренностей на абстрактные темы мировой безопасности. Из-за этого фактические договоренности о прекращении огня постоянно блокируются представителями страны-агрессора, которая представляет свою цель переговоров в выгодном для себя свете.

Россияне... искусственно создают видимость действительно сложных тем, больших стратегических диалогов. Чego-то настолько неподъемно сложного, что не может быть решено сразу. И таким образом они замыливают этими разговорами глаза американцам, они делают невозможным быстрое подписание соглашения о прекращении огня, они делают невозможными какие-либо практические разговоры об абсолютно обыденных, понятных вещах– отметил Александр Краев.

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По мнению аналитика, такие действия свидетельствуют о том, что Россия абсолютно не настроена на конструктивные шаги или уступки, рассчитывая исключительно на изнурение оппонентов долгими раундами консультаций.

Статус и раздражение из-за Европы

Особое внимание аналитик уделил уровню представительства сторон и реакции российских переговорщиков на присутствие европейских партнеров. Даже обновленній состав делегации во главе с Владимиром Мединским четко продемонстрировала истинные намерения Кремля не вести практического диалога.

Для россиян вообще очень болезненная тема – равенство, рукопожатие, статус. Ну, это то, о чем они говорят без умолку еще с 2021 года. Еще до полномасштабного вторжения они постоянно пытались искусственно повысить свой статус. Они всячески пытались показать, что Европа для них – это никто– пояснил эксперт.

Краев подытожил, что из-за такой имперской манеры Москва стремится приуменьшить субъектность Украины и Европы, однако сталкивается с твердой и конструктивной позицией украинских дипломатов.

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Контекст переговоров

Стоит отметить, что трехсторонние консультации сопровождаются острыми дискуссиями вокруг условий прекращения боевых действий. Ранее, комментируя мирные переговоры, украинское руководство подчеркивало недопустимость территориальных уступок агрессору.

В то же время представители ГУР оценивали первые раунды переговоров результаты встреч как крайне напряженные из-за откровенных ультиматумов со стороны России, несмотря на то что российская сторона лицемерно заявляла о якобы приближение мира на своих условиях.