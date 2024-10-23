Даже несмотря на полномасштабное вторжение России в Украину, основы внешней политики Германии не изменились. Подробнее 24 Каналу рассказал политолог, директор Берлинского центра исследований Восточной Европы

Дмитрий Стратиевский.

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О внешней политике Германии

Дмитрий Стратиевский отметил, что с начала объединения Германии в 1990 году всюду большими красными буквами написано "дипломатия всегда актуальна, поэтому любой конфликт прежде всего должен решаться дипломатическим путем".

Да и вообще средства политических коммуникаций в немецких коридорах власти также дипломатические. Соответственно фронтальными атаками вряд ли получится добиться какого-то результата.

На мой взгляд, разумным будет сочетать несколько инструментов, как часто бывает в международных отношениях. С одной стороны, дипломатический язык. С другой – более четкая коммуникация, мол, "что мы хотим",

– отметил политолог.

Немецкие политики вроде улитки, которые после кавалерийских набегов заползают в раковину, прячась от международного мира. Они будут улыбаться и жать руку, но не рухнут с мертвой точки, считает Дмитрий Стратиевский.

Что интересно, министерство иностранных дел Германии вызвало "на ковер" посла Северной Кореи на фоне информации о привлечении северокорейских войск для войны против Украины.