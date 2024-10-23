Навіть попри повномасштабне вторгнення Росії в Україну, основи зовнішньої політики Німеччини не змінилися. Детальніше 24 Каналу розповів політолог, директор Берлінського центру досліджень Східної Європи

Дмитро Стратієвський.

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Про зовнішню політику Німеччини

Дмитро Стратієвський зазначив, що від початку об'єднання Німеччини у 1990 році усюди великими червоними літерами написано "дипломатія завжди на часі, тому будь-який конфлікт передусім повинен розв'язуватися дипломатичним шляхом".

Та і загалом засоби політичних комунікацій у німецьких коридорах влади також дипломатичні. Відповідно фронтальними атаками навряд вийде добитися якогось результату.

На мій погляд, розумним буде поєднувати кілька інструментів, як часто буває у міжнародних відносинах. З одного боку, дипломатична мова. З іншого – більш чітка комунікація, мовляв, "що ми хочемо",

– зазначив політолог.

Німецькі політики начебто равлики, які після кавалерійських наскоків заповзають в мушлю, ховаючись від міжнародного світу. Вони будуть усміхатися й тиснути руку, але не рухнуть з мертвої точки, вважає Дмитро Стратієвський.

Що цікаво, міністерство закордонних справ Німеччини викликало "на килим" посла Північної Кореї на тлі інформації про залучення північнокорейських військ для війни проти України.